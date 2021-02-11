İSTANBUL 17°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2021 Perşembe / 29 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0283
  • EURO
    8,5452
  • ALTIN
    416.572
  • BIST100
    1553.78
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anbean kaydedildi! 20 bin liralık farları saniyeler içinde çaldılar
Güncel

Anbean kaydedildi! 20 bin liralık farları saniyeler içinde çaldılar

İstanbul Esener'de bir otomobilin yaklaşık 20 bin TL değerinde olduğu bildirilen farlarını saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis geldikleri araçla kaçan şüphelileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

DHA11 Şubat 2021 Perşembe 16:15 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 16:15
ABONE OL

Hırsızlık Kemer Mahallesi Şehit Mustafa Dündar Caddesi üzerinde 9 Şubat'ta gerçekleşti. Olay yerine başka bir araçla gelen 2 kişi, 27 saniyede park halinde bulunan otomobilin farlarını çalarak kaçtı. Polis geldikleri araçla kaçan şüphelileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Otomobilin sahibi Mehmet Ali Uzun, "Saat 17.00 sıralarında kızımı kreşten aldım aracımı park ettim. 23.15 gibi devriye gezen polis arkadaşlar aradı. 'Araç size mi ait?' diye. Ben direkt arabamın yanına geldim. Baktım tamponu sökmüşler farları götürmüşler. Bayağı hasar vermişler arabaya. Farlar toplam 20 bin lira, tamponla beraber servisin bana verdiği miktar 25 bin lira. 25 bin lira bir değer kaybı oluştu aracımda. Olay günü karakola ifade verdim, şikayetçiyim" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.