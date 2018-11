AND Pastel Bitmeyen Cuma Kampanyasıyla 19 Milyon TL Ciro Elde Etti

23, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde AND Pastel projesinde yüzde 40 indirim uygulayan AND Gayrimenkul, her gün 10 daireyi 19:00- 00:00 saatleri arasında hem web sitesinde hem de satış ofisinde satışa çıkardı. Yoğun ilgiyle karşılanan kampanyada AND Pastel’deki farklı büyüklüğe sahip 30 daireden 19 milyon ciro elde edildi.

AND Gayrimenkul, Kartal’da hayata geçirdiği ve Temmuz 2018’de yaşamın başladığı konut projesi AND Pastel’de, Bitmeyen Cuma kampanyasıyla ev sahibi olmak isteyenlere benzersiz bir fırsat sundu. 23 Kasım’da başlayan ve hafta sonu da devam eden kampanya yoğun ilgi gördü.

‘’ Sektörde Sık Rastlanmayan Bir Kampanyaya İmza Attık’’

Kampanya kapsamında 23, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde, AND Pastel’deki dairelerde yüzde 40 indirim uygulandı. Her gün yalnızca 19:00 - 00:00 saatleri arasında geçerli olan indirim oranından hem AND Pastel web sitesini hem de AND Pastel satış ofisini ziyaret edenler faydalandı. Her gün 10 daire ile sınırlı tutulan kampanyada, 3 gün boyunca 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerden oluşan toplam 30 daire satıldı.

Kampanya boyunca hem AND Pastel satış ofisinde hem de web sitelerinden oldukça yoğun talep aldıklarını belirten AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta, ‘’Şirket olarak yenilikleri seviyoruz. Bitmeyen Cuma ile sektörümüzde çok sık rastlanmayan, farklı bir kampanyaya imza attık. Kampanyayla yer aldığımız mecralar ve medya kullanım şeklimiz ile, pazarlama anlamında da sektörde farklı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. 3 gün boyunca ev sahibi olmak isteyenlere gerçekten büyük bir fırsat sunduk. Kampanyamız yoğun bir ilgi gördü ve çok kısa süre içinde 30 dairemizi de sattık. Satışlarımızdan 19 milyon TL ciro elde ettik 30 dairenin çok daha üzerinde bir talep almamıza rağmen, kampanyayı web sitemizde duyurduğumuz şekilde 30 daire ile sınırlandırdık.’’ dedi.

Satış Ofisi Gece 12’ye Kadar Açık Kaldı

23 Kasım Cuma günü saat 19:00’da www.andpastel.com ’da satışa açılan ilk 10 daire ile başlayan kampanyada müşteriler hem online ödeme yoluyla hem de AND Pastel satış ofisine giderek satın almak istediği daireyi rezerve etti. AND Pastel satış ofisi bu tarihlerde gece 00:00’a kadar süren etkinliklerle ziyaretçilerini ağırladı.

AND Pastel’de yaşam Temmuz 2018’de başladı

Kartal’da Adalar ve deniz manzarasına hakim evleriyle, İstanbul’un ana ulaşım akslarından E-5’in hemen yanında, metroya yürüme mesafesinde yer alan konumu ile dikkat çeken AND Pastel, 7 blok ve 1243 konuttan oluşuyor. Özlenen mahalle yaşamını, yeni nesil ihtiyaçlara göre yeniden kurgulayan Yeni Nesil Mahalle AND Pastel’de yaşam Temmuz 2018’de başladı. İçinde sağlık kurumundan, markete, okul öncesi eğitim kurumundan, restoran, eczane, kafe ve güzellik merkezine kadar bir mahallenin ihtiyaç duyacağı tüm ticari alanları da barındıran proje, sakinlerine hayatın içinde keyifli anılar biriktirilebilecekleri bir mahalle vadediyor. 30.000 metrekare peyzaj alanı ile yaklaşık 72 adet basketbol sahası kadar büyük bir peyzaj alanına sahip projede, yüzde 30 oranında doğal toprak korunuyor. Alman HPP Architects tarafından tasarlanan AND Pastel, Sign of the City Awards – ‘Türkiye’nin En iyi Konut Projesi’ ve European Property Awards – ‘Avrupa’nın En iyi Peyzaj Mimarisi’ de dahil olmak üzere 8 farklı ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.