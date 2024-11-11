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Anestezi doktorunun sır ölümü

Elazığ'da anestezi doktoru evinde ölü bulundu.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 14:42 - Güncelleme:
Anestezi doktorunun sır ölümü
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Fırat Üniversitesi Hastanesinde görevli anestezi doktoru S.B. (36), sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.

S.B'ye ulaşamayan meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında S.B'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.

S.B'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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