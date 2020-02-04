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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili davaya devam edildi

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ı 'tasarlayarak öldürme' suçundan hakkında dava açılan uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılanmasına devam edildi.

AA04.02.2020  17:02 - Güncelleme: 04.02.2020  17:02

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tarhan ile maktule Karaman'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık Tarhan'ın ölüm hadisesinin yaşandığı evi kiraladığı emlakçı E.Ç, tanık olarak dinlendi.

Sanığın ilk savunmasında belirttiği, "Ayşe Karaman kapıyı arkadan kilitlediğini, üst kilidin anahtarı olmadığı için kapıyı açamadığını" yönündeki iddialar sorulan E.Ç, evi kiraya verdiğinde üst kilidin anahtarının olup olmadığını hatırlamadığını beyan etti.

Daha sonra, sanık avukatları tarafından hazırlanan ve dava dosyasına sunulan olaya ilişkin animasyon, Karaman ailesinin avukatına izletildi. Ailenin avukatı, hazırlanan animasyonun sanık anlatımı doğrultusunda oluşturulduğunu belirterek, olayı aydınlatamayacağını savundu.

Ölümüne sebep olduğu bildirilen ilaçlarının prospektüsünde geçen "ilacın bir kez kullanıldıktan sonra başka hastada kullanılmaması" yönündeki talimatın sorulduğu Tarhan, ilacın 6 saat içinde başka hastada kullanılabileceğini söyledi ve söz konusu talimatta enfeksiyon riskinden bahsedildiğini ileri sürdü.

- ARA KARARLAR

Tarafların taleplerinin alınması ve duruşma savcısının mütalaasının sorulmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Buna göre, dava dosyasının Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, olay günü alkollü olduğu kaydedilen maktule Karaman'a damar yolu açarak ilaç verilmesinin ve sanık Tarhan'ın çantasında anestezi ilacı taşımasının yaşanan ölüm hadisesinde sanığın bir sorumluluğunun bulunup bulunmadığına dair rapor hazırlanarak mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

Tarhan'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 30 Mart'a erteledi.

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