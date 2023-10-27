ANGİAD'dan 100. yıla anlamlı proje

Kadın üreticilere katkı sağlayacak bu projeyi Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ithaf ettiklerini belirten ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat, şöyle konuştu:

'Cumhuriyet'in 100. yılında, Cumhuriyetin Başkentinin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olarak bu özel tarihi anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi ile taçlandırmak istedik.

Kırsal alanlarda emek sarf eden ve üreten kadınlarımıza destek olmak ve kadın girişimciliği artırmak amacıyla yola çıktığımız bu projeyi çok önemsiyoruz. Kırsal kadın kooperatifleri bölgesel kalkınmaya ve dezavantajlı bölgelerin gelişmesine önemli faydalar sunan bir sosyal girişimdir. Bu kooperatiflerin desteklenmesi, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlenmesine yardımcı olurken, yerel ekonomilerin sürdürülebilirliğini de sağlamaktadır. Bu anlamda bizde ANGİAD olarak; hem kadının gücüne hem bölgesel kalkınmaya hem de geçtiğimiz şubat ayında yaşadığımız ve 13 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından depremin yaralarının sarılmaya devam etmesi gerektiğini hatırlatarak deprem bölgesine bir nebze de olsa dokunmak istedik.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni bir şevkle, yeni bir dinamizmle, yeni bir heyecanla başlamayı umut ediyor; hepimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.'