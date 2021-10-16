Angolalı öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini ülkeleri için bir fırsat olarak görüyor

AA 16 Ekim 2021 Cumartesi 11:59 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 11:59

YTB'nin "Türkiye Bursları" programı kapsamında eğitimini sürdüren Angolalı öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerine yapacağı ziyarete ilişkin düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Öğrencisi Augusto Umba, ülkesinde lisans okurken yurt dışında yüksek lisans yapmayı düşündüğünü ve Türkiye'nin verdiği bursun kendisine cazip geldiğini, bu vesileyle Türkiye'ye geldiğini söyledi. Türkiye'ye ilk geldiğinde çok zorlandığını belirten Umba, şu an ise çok alıştığını anlattı.

Umba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine ziyaretini ülkesi için bir fırsat olarak gördüğünü ifade ederek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle daha çok Türk iş insanı ve Türk firması Angola'ya yatırım yapacak, bu ülkemiz için bir fırsat. Bu ziyaretle ülkemize yatırımlar artacak, iki ülke arasındaki ilişkiler artacak ve bu bizim için bir fırsat." dedi.

Türk iş insanlarının ülkesine yapacağı yatırımlarla Angolalılara iş alanı açacağını dile getirerek Umba, yapılacak yatırımlarla ülkesinin ihracatının artacağına işaret etti.

- "TÜRKİYE, AFRİKA'YA YAPTIĞI YATIRIMLARDA KAZAN-KAZAN ÜZERİNE YATIRIMLAR YAPIYOR"

Umba, Afrika'nın yıllarca sömürüldüğüne dikkati çekerek "Türkiye, Afrika'ya yaptığı yatırımlarda kazan-kazan üzerine yatırımlar yapıyor. Diğer ülkeler bunu yapmıyordu. Türkiye 'Gelin hep beraber kazanalım.' diyor. Biz sömürülmek istemiyoruz, kendi ekonomimizin yükselmesini istiyoruz. Türkiye'nin yatırımlarıyla ekonomimizin daha da gelişeceğine inanıyorum. İki ülke lideri doğru bir yolda. İlişkilerin daha da gelişmesini istiyoruz. Eğitim alanında da iş birliğinin artmasını istiyoruz." dedi.

Ülkesinde birçok doğal kaynak olduğunu belirten Umba, yapılacak yatırımlarla bu kaynakların işlenmesinin ülkesi için faydalı olduğunu aktardı.

- "TÜRK İŞ İNSANLARI BU ZİYARET SONRASI ANGOLA'YA DAHA ÇOK GİDECEKTİR"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi Maura Sebastiau, Türkiye'ye ilk geldiğinde özellikle Türk yemeklerine alışma sürecinde zorlandığını ama şimdi Türk yemeklerini çok sevdiğini söyledi. Türkiye'yi çok beğendiğini ifade eden Sebastiau, farklı ülkelerden ve Türk arkadaşlarıyla güzel vakitler geçirdiğini, Türkiye'de tanıştığı insanların çok sıcakkanlı ve yardımsever olduğunu dile getirdi. Sebastiau, "İlk dönemlerde çok zorlandığım zamanlar oldu, özellikle banka işlemlerinde dilden dolayı bazı problemler yaşadım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine yapacağı ziyarete ilişkin konuşan Sebastiau, "Bu ziyaret çok faydalı olacaktır. Hem biz hem de Türkiye için. İki ülke arasında daha önce de ilişkiler vardı ama bu ziyaretle beraber ilişkiler artacak, daha da güçlenecektir. Türk iş insanları bu ziyaret sonrası Angola'ya daha çok gidecektir. Erdoğan'ın ülkemizi ziyaret etmesi iş insanlarını da cesaretlendirecektir." diye konuştu.

Sebastiau, bu ziyaretin Angolalılar için çok faydalı olacağını, bunun ülkesine yeni yatırım fırsatı sunduğunu söyledi. "Yapılacak yatırımlarla Angolalı gençler iş sahibi olabilir." ifadesini kullanan Sebastiau, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam etmesini diledi.