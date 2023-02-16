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Anında yardıma koştular: Türkiye için hayatlarımızı bile tehlikeye atarız

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Pakistanlı arama kurtarma ekibinin şefi Ferhan Halid, 'Türk milletine yardım için buradayız. Onların acıları bizim acımızdır. Bu büyük felaketi görmek bizi çok duygulandırdı. Onların yanındayız. Yardıma ihtiyaç duydukları her yere gideceğimizin ve hatta hayatlarımızı tehlikeye atacağımızın güvencesini veriyoruz.' dedi.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
Anında yardıma koştular: Türkiye için hayatlarımızı bile tehlikeye atarız
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Depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma koşan ülkelerden biri de Pakistan oldu. Pakistan ordusundan ve Pakistan Arama Kurtarma biriminden 85 kişilik uzman ekip, çalışmalara katılmak için 7 Şubat'ta Türkiye'ye geldi.

Ekipler, Adıyaman'da 18 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Önce Adıyaman'da çalışmalara katılan Pakistan Arama Kurtarma uzmanlarından bir kısmı da 13 Şubat'ta Hatay'a geldi.

Hatay'da çalışmalarını sürdüren ekibin şefi Halid, AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Halid, Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Deprem bölgesine 7 Şubat'ta ulaştıklarını belirten Halid, enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.

Halid, "Biz, Türk milletine yardım için buradayız. Onların acıları bizim acımızdır. Bu büyük felaketi görmek bizi çok duygulandırdı. Onların yanındayız. Yardıma ihtiyaç duydukları her yere gideceğimizin ve hatta hayatlarımızı tehlikeye atacağımızın güvencesini veriyoruz" diye konuştu.

Hatay'a 13 Şubat'ta geldiklerini ve arama kurtarma faaliyetlerini başladıklarını dile getiren Halid, burada 16 binayı incelediklerini ve bir cansız beden çıkardıklarını kaydetti.

- "BU TÜR BÜYÜK AFETLERDE YEREL VEYA ULUSAL KAYNAKLAR YETERLİ OLMAMAKTADIR"

Halid, depremin neden olduğu yıkımın çok büyük olduğuna ve gördüklerinden ötürü çok üzüldüklerine işaret ederek, "Türk milletine yardım etmek için tam motive ve özverili şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Türk halkının kendilerine çok iyi davrandığını aktaran Halid, "Çok nazikler, bize yemek ve her şeyi ikram ettiler. Çok cömert ve iyi insanlar oldukları için mutluyuz." dedi. Sadece insanlık için, Türk milletine yardım için geldiklerini vurgulayan Halid, deprem gibi afetlerin her milletin başına gelebileceğini söyledi.

Halid, hiçbir ülkenin bu büyüklükteki bir depreme birçok şehrinde aynı anda müdahale edemeyeceğine dikkati çekerek, "Çünkü bu tür büyük afetlerde, yerel veya ulusal kaynaklar yeterli olmamaktadır. Kesinlikle bu tür bir felaketle başa çıkmak için dış yardım ve desteğe ihtiyaç duyulur. Siz ve biz, buraya gelen tüm uluslar için çok minnettarız." diye konuştu.

Pakistan'ın ve diğer milletlerin Türkiye'nin yanında olduğunun altını çizen Halid, Türk milletine güçlü kalması temennisinde bulundu.

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