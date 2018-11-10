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Anıtkabir geç saatlere kadar ziyaretçilerle doldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yılı dolayısıyla geç saatlere kadar açık tutulan Anıtkabir'i çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

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Sabah saatlerinde yapılan resmi törenlerin ardından ziyarete açılan Anıtkabir'de akşam saatlerinde de ziyaretçi yoğunluğu vardı.
 
Mozolenin bulunduğu alanla Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenler merdivenlerde uzun kuyruklar oluşturdu.
 
Vatandaşlara ziyaret sırasında Anıtkabir'deki hoparlörlerden Atatürk'ün ses kaydı dinletildi.
 
Mozoleye çıkan merdivenlerin her iki tarafında yakılan meşaleler de vatandaşlardan ilgi gördü.

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