Anıtkabir'deki anı defterinde Kılıçdaroğlu'nu şikayet eden 7 CHP'li partiden 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildi
CHP Bursa Teşkilatı’ndan 7 kişi Anıtkabir’e giderek Kılıçdaroğlu’nu Atatürk’e şikayet etti. Anı defterine “Kurmuş olduğun parti, kuruluş ilkelerini kaybetti” diye not düşen Sara Mızrak ‘kesin ihraç’ istemiyle disipline sevk edildi.
Genel Başkanlık koltuğuna yapışan Kemal Kılıçdaroğlu sonunda Anıtkabir'de! Bursa İl Teşkilatı üyesi 7 partili "Ata'ya Şikayet Ediyoruz" sloganıyla Anıtkabir'e giderek anı defterine Kılıçdaroğlu'nu şikayet etti. Anı defterinde düştüğü notta Atatürk'e Kılıçdaroğlu'nu şikayet eden Sara Mızrak, şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Paşam, senin huzuruna Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler ve kadınlarız. CHP senin ve bu topraklar uğruna şehit düşmüş vatan evlatlarının bize emanetidir. Kurmuş olduğun CHP mevcut yönetim tarafından kuruluş ilkelerini kaybetmiştir. Acilen CHP'nin kuruluş amaç ve ilkelerine dönmesi gerekmektedir. Bizler çok üzgünüz."
DIŞARI ATTILAR
Bursa İl Başkanlığı binasına giden Sara Mızrak savunma vermek istedi. Ancak İl başkanı Hüseyin Akkuş'un talimatıyla içeri sokulmayan Mızrak, karga tulumba dışarı atıldı. Mızrak ve diğer 7 üye ihraç talebiyle disipline verildi.
DEĞİŞİM VE ADALET İSTİYORUZ
Sara Mızrak, "Biz CHP'de bazı şeyler değişsin istiyoruz. Bunun için de CHP'de olan adaletsizlikleri, hukuksuzlukları Atatürk'e şikayet ettik. CHP'nin kuruluş ayarlarına geri dönmesini istediğimiz için bu eylemi yaptık" dedi.
(Akşam)
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