Ankara 2 No'lu Barosu, İsrail'e suç duyurusu

Baro Başkanı Avukat Sabri Hafif, suç duyurusu dilekçesini Başsavcılığa verdikten sonra Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Filistin'in, başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet olduğunu ifade eden Hafif, İsrail'in 1947 yılından bu yana Filistin topraklarının büyük bölümünü işgal ettiğini ve sistematik katliamlarla yüz binlerce Filistinliyi öldürdüğünü söyledi.

Gazze'nin Filistin'in bir şehri olduğunu vurgulayan Hafif, "Özellikle Gazze'de İsrail tarafından 16 yıldır devam eden kuşatma sonucu kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere 2,5 milyon insan gıda, su, ilaç, tıbbi gereçler, akaryakıt ve enerji kaynakları gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmış, bölge adeta ablukaya alınarak açık hava hapishanesine çevrilmiştir." diye konuştu.

Hafif, yıllardır süregelen insan haklarına aykırı bu duruma uluslararası toplumun sessiz kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizler, bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistin Devleti ve Filistin halkının yanındayız. Filistin halkına yönelik İsrail'in sürdürdüğü hava saldırılarının Gazze'de neden olduğu şiddetli yıkım, elektrik ve suyun kesilmesi, gıda ve her türlü zorunlu ihtiyacın bölgeye girişinin engellenmesi tam ablukadır ve uluslararası hukuka aykırıdır. Birleşmiş Milletler'i (BM), İsrail'in, Filistin topraklarını haksız işgaline yönelik eylemlerine karşı caydırıcı ve cezalandırıcı kararlar almaya ve uygulamaya davet ediyoruz. ABD'nin İsrail yanlısı tutumundan dolayı uluslararası hukuku hiçe saymasını ve her seferinde görmezden gelmesini kabul etmiyoruz."

- "FAİLLER TÜRKİYE'DE YARGILANABİLİR"



Filistin'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyulması gerektiğini bildiren Hafif, "BM'den, Cenevre Sözleşmesi kapsamında insani yardım koridorları açılmasını, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının sağlanmasını insanlık namına talep ediyor, bu hususlar için ne gerekiyorsa yapacağımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

Sabri Hafif, tüm ülkelerin başkent barolarını, İsrail'in insan haklarını yok sayarak sürdürdüğü ölçüsüz saldırıları durdurması için çaba göstermeye çağırarak, Türkiye'nin barışın tesisine ve insani yardımların ulaştırılmasına yönelik çabalarının yanında olduklarını vurguladı.

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre, savaş ve soykırım suçunun, dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'de soruşturulabileceğini, faillerin Türkiye'de yargılanabileceğini belirten Hafif, "Gazze'de sivillerin evlerinin, şehri terk etmeye çalışan insanların araçlarının ve özellikle hastane katliamının failleriyle ilgili TCK'nın 13. maddesindeki yargılama yetkisine binaen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk." dedi.