Ankara Başsavcılığı 14 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verdi
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturmasında 3 albay, 2 yarbay, 4 yüzbaşı ve 5 üsteğmen gözaltına alındı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: "3 albay, 2 yarbay, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen, olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında bu soruşturma nedeniyle geçici görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Şüphelilerden 11 i pilot."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.