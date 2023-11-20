Ankara BM ofisi önünde İsrail protesto edildi

Filistin bayrağı ile İsrail ve ABD aleyhinde pankartlar açan grup adına MAZLUMDER yöneticilerinden Esra Duru basın açıklaması yaptı.

Duru, 20 Kasım 1989'da kabul edilen "Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin dünya çocukları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ve sözleşmeyle çocukların sağlıklı bir yaşam için temel haklarının ilan edildiğini belirtti.

Çocuk Hakları Sözleşmesi anılırken bugün dünyanın her yerindeki çocukların, mazlum olsun ya da olmasın, ekranlara bakıp UNICEF'in nerede olduğunu sorduklarını ifade eden Duru, şöyle konuştu:

"Temel işlevi beş daimi üyenin çıkarlarını diğerlerine kabul ettirmek gibi görünen BM ve BM'nin egemenleri adına misyonerlik faaliyetlerini sürdüren UNICEF'in, sadece son 20 yılda başta Filistin olmak üzere hiçbir kriz bölgesinde kınama yayınlamaktan öteye geçememesi, bu kurumların varlığını sorgulanır hale getirmiştir.

Çünkü dünya tarihinde eşi benzeri az görülen bir vahşet ve soykırım uygulayan Irkçı Apartheid İsrail rejiminin, Gazze'de yaşlı, genç, çocuk, kadın, erkek ayrımı yapmayan vahşeti adeta kanları dondururken vicdan sahibi bütün insanları hayrete düşüren asıl konu ise dünyaya çocuk hakları dersi veren, çocuklar üzerinden bütün dünyada sözde yardım ve eğitim faaliyetleri yürüten UNICEF'in suskunluğudur."

UNICEF'e de seslenen Duru, "Çocuk Hakları Sözleşmesi ile haklarını güvence altına aldığınız çocuklar arasında 10 dakikada bir öldürülen Gazzeli çocuklar yok mu? Gazze'de hayatlarını, ailelerini, evlerini, yurtlarını, hayallerini kaybeden çocukların hakkını kim koruyacak? UNICEF nerede?" dedi.

Basın metni İngilizce olarak da okundu.