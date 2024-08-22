Ankara-Bolu sınırındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde otluk alanda çıkan ve Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma yürütülüyor.

Alevleri söndürme çalışmalarına 4 helikopter 23 arazöz ile 158 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Bölgede görev yapan 561 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle dün, Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.