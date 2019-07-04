Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi canlı yayında ihaleye fesat karıştırdı

CHP’li Mansur Yavaş’ın başkanlığını yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde canlı yayında yapılan ihale, evrakları eksik olan şahsa verildi. Açık kalan mikrofondan duyulan diyaloglar duyanları şoke etti.

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Güneş’in haberine göre 8 Mayıs 2019’da yapılan ihaleye katılan firmalardan birincisinin yüzde 63, ikincisinin yüzde 61 indirim teklif etmesi görmezden gelindi.  Bu rakamlara rağmen ihale yüzde 50 indirim teklif eden firmaya verildi. İhalede toplantıyı yöneten kişinin oturum sonunda mikrofonu açık unutması ise şoke eden diyalogları ortaya çıktı. En yüksek fiyatı vererek kazanan firmanın, ihaleye katılmak için gerekli şartları taşımadığı ortaya çıktı. 

‘VAR KABUL EDELİM’ 

Diğer katılımcılar salondan çıktıktan sonra firma yetkilisini yanına çağıran ihaleyi yöneten belediye görevlisi, evraklarının eksik olduğunu, ancak tamam kabul edeceğini söyledi. Görevli firma yetkilisine, “Senin evrakında bir eksik var. Oda kayıt belgen yok ama rakamın iyi diye biz seni kabul ettik. Oda kayıt veya faaliyet belgenden birisini vermen lazım. Varsa birisini ver” dedi. Karşısındaki kişi bir süre çantasını kurcaladığında istenilen belgenin olmadığını anlayan oturum yöneticisi, “Tamam. Biz var kabul edelim” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Belgesindeki eksikle ihaleyi alan kişi; kendisini 'yüksek rakam verdiği için' idare eden görevliye “Allah razı olsun” diyerek cevap verdi. Girmeye bile hakkı olmadığı ihaleyi bir firmanın kazanması ülkede şok etkisi yarattı. Canlı yayında yaşananlar sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

İHALE ŞARTNAMESİNE GÖRE ZORUNLU

Açık kalan mikrofonda belediye bürokratının, “Belgeler eksik, kimde kaldığı belli değil” dediği net bir şekilde duyuluyor. Ardından, “Evrakı sonra teslim edersin” diyor. İhale şartnamesinde, firmaların istenen tüm evrakları eksiksiz teslim etmeleri halinde katılabilecekleri belirtiliyor. Buna rağmen ihale, ticaret odası kaydı ve teklif mektubu dahi olmayan firmaya verildi. Yaşananların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş açıklama yapmadı.

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