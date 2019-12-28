İHA 28.12.2019 11:31 - Güncelleme: 28.12.2019 11:31

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altınışık, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın sözlerine atıfta bulunarak, "Biz Engin Altay gibi hayırlı hizmetlerin önünü tıkamayacağız. Ankara halkı için, Mansur Bey'in otobüs almak için borçlanmasına 'evet' diyeceğiz. Biz bugün de yarın da Ankaralıların hayrına 'evet' diyeceğiz "dedi.

Ardından oylama yapıldı. AK Partili ve MHP'li Meclis üyelerinin de desteği ile 282 otobüs alımı ve 2 dolum istasyonu yapımında kullanılmak üzere EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş'a 60 milyon avro dış kredi kullanması için yetki verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce AK Partili ve MHP'li üyelerin kendisini çalıştırmadıkları iddiasında bulunmuştu. Durum, Yavaş'ın iddialarını da boşa çıkardı.