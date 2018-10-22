Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet birimleri ile kent genelinde, yerli ve yabancı uyruklu dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet birimleri ile birlikte şehir genelinde yerli ve yabancı uyruklu dilencilere yönelik denetim yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde geçici koruma kimlik belgesi olmayan yabancılar tek tek tespit edildi.

Vatandaşlardan gelen şikayetlerin yoğunlaştığı Ulus, Kızılay, Gazi Üniversitesi Hastanesi, Altındağ Hacettepe Hastaneler bölgesi ve Çankaya’da çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde geçici koruma kimlik belgesine sahip olmayanlar, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Yüzüncü Yıl Dilenci Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Üzerlerinde geçici koruma kimlik belgesi olmayan ve topladıkları para nedeniyle haklarında yasal işlem yapılan sığınmacılar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ve Ankara Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra Ankara dışındaki kamplara gönderildi.

Dilencilere, Kabahatlar Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nehre düşen araçtaki aileyi kurtardı

Nehre düşen araçtaki aileyi kurtardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA