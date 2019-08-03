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Ankara Büyükşehir’de ‘diyet’ ödeme ataması

İzmir’den Hatay’a birçok CHP’li belediyede yaşanan akrabalara kıyak atamalara Ankara da farklı bir “diyet ödeme” ataması eklendi. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim sürecinde kendisine destek olan İYİ Parti’ye olan diyet borcunu ödemek için ilginç bir atamaya imza attı.

  • Muammer Başkan İZMİR
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İYİ PARTİ İL YÖNETİCİSİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk’ün referansıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübü’ne İYİ Parti Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi Akın Hondoroğlu, başkan olarak atandı. Hondoroğlu’nun, parti programlarında iki ismin fahri olarak korumalıklarını yaptığı da iddia edildi. Atanan başkan, Ego Spor Kulübünü aile şirketine çevirerek aynı aileden 3 kişiyi görevlendirip maaş bağladı. Aybüke Yılmaz’ı kulüp danışmanı olarak görevlendiren Hondoroğlu, kendisinin çocukken taekwando dersleri de aldığı Yılmaz’ın babası Mustafa Yılmaz ve amcası Kemal Yılmaz’ı da antrenör olarak atadı.

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