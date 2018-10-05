Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Savcılık, 2'si FETÖ'nün sivil imamı, 9'u polis 11 şüpheli hakkında 8 ilde gözaltı kararı verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılında yapılan komiserlik sınavı soruşturmasında 2'si FETÖ'nün sivil imamı, 9'u polis 11 şüpheli hakkında 8 ilde gözaltı kararı verdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün 2010'da yapılan komiserlik sınavı öncesi sınav sorularına erişerek örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi. Bu kapsamda soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2'si FETÖ'nün sivil imamı, 9'u polis 11 şüphelinin ismine ulaştı. Başsavcılığın operasyon için talimat vermesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin gözaltına alınması için çalışmalar devam ediyor.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MİT ve polisten ortak terör operasyonu

MİT ve polisten ortak terör operasyonu

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

Instagram'da 'name tag' dönemi

Instagram'da 'name tag' dönemi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA