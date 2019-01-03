Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
- AA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Ankara ile Çankırı'da bulunan şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edildi.
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