Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 12 HDP'li ve 3 CHP'li vekil hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 12 milletvekili hakkında 'terör propagandası yapmak' suçlamasıyla fezleke hazırladı. Başsavcılık ayrıca, 3 CHP'li milletvekili hakkında da 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmek' suçlamasıyla fezleke hazırladı.
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