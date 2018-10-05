Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 12 HDP'li ve 3 CHP'li vekil hakkında fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 HDP'li milletvekili hakkında terör propagandası yapmak, 3 CHP'li vekil hakkında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmek suçlarından fezleke hazırladı