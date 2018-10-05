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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 12 HDP'li ve 3 CHP'li vekil hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 HDP'li milletvekili hakkında terör propagandası yapmak, 3 CHP'li vekil hakkında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmek suçlarından fezleke hazırladı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 12 milletvekili hakkında 'terör propagandası yapmak' suçlamasıyla fezleke hazırladı.
 
Başsavcılık ayrıca, 3 CHP'li milletvekili hakkında da 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmek' suçlamasıyla fezleke hazırladı.

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