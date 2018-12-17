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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Bilişim Suçları soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca; Ankara'da yerleşik bir sigorta şirketinin bilgisayar sistemlerinin hacklenerek şifrelerin ele geçirildiği şikayeti üzerine soruşturma başlattı. 14 ilde 28 şüpheli hakkında yakalama, arama ve gözaltı kararları verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca; Ankara'da yerleşik bir sigorta şirketinin bilgisayar sistemlerinin hacklenerek şifrelerin ele geçirildiği şikayeti üzerine soruşturma başlattı. 14 ilde 28 şüpheli hakkında yakalama, arama ve gözaltı kararları verildi.

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