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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından okulda rahatsızlanan öğrencinin ölümüyle ilgili açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören ilçesinde dün hayatını kaybeden 7 yaşındaki ilkokul öğrencisinin, okul kantininden aldığı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaştıktan sonra vefat ettiğini bildirdi.

  • AA
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesiyle ilgili adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Köksal'ın okul kantininden aldığı çikolatayı yediği esnada fenalaştığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi: "Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın, (ilk bilgilere göre) sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine yapılan müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Köksal'ın naaşı adli tıp kurumuna sevk edildiği kamuoyuna duyurulur."

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