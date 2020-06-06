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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 'Barış Çakan' açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 31 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan kavgada Barış Çakan'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya sosyal medya hesaplarından müdahale edildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin 36 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunularak yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

DHA06 Haziran 2020 Cumartesi 19:26 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 19:26
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "31 Mayıs 2020 tarihinde ilimiz Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada Barış Çakan isimli vatandaşımızın yaşamını yitirdiği üzücü hadise ile ilgili olarak; bazı sosyal medya hesaplarından soruşturmaya müdahale edildiği yönünde asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Yaşanan elim olayı istismar ederek bundan siyasi ve ideolojik çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edilen 36 şahıs hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunularak, yasal işlem başlatılmıştır. Bu tür asılsız ve gerçek dışı paylaşım yapan şahıs-şahısların tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

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