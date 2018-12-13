Ankara Hızlı Tren kazası son dakika 2018 Ankara Konya Hızlı Tren kazası ölü yaralı kaç oldu isim listesi

Ankara Hızlı Tren kazası son dakika haberleri takip ediliyor 2018 Ankara Konya Hızlı Tren kazası ölü yaralı isim listesi araştırılıyor. Ankara Hızlı Tren kazası ölü sayısı kaç? Ankara Konya Hızlı Tren kazası yaralı sayısı kaç oldu? Türkiye’de büyük sarsıntı yaşatan Ankara Hızlı Tren kazası son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Ankara Valiliği kazayla ilgili açıklamada bulundu. Klavuz trene çarpan Yüksek Hızlı Trende çok sayıda ölü ve yaralı var. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, başkentte YHT kazasında son tespitlere göre 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ankara'da son dakika haberine göre yüksek hızlı tren kazası yaşandı. Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin Marşandiz istasyonunda 2 vagonu devrildi. Yapılan açıklmada "3 makinist ve 6 yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi. 47 vatandaşımız da yaralı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ankara’dan Konya’ya gitmek üzere, Yüksek Hızlı Tren Garı’ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu’na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtilen yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı. İşte YHT 2018 Ankara Konya Hızlı Tren son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

ANKARA TREN KAZASINDA KAÇ ÖLÜ VAR?

Yüksek Hızlı Tren kazasında ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı ise 47'ye ulaştı. Hayatını kaybedenler arasında 3 makinistin olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların isimleri açıklanır açıklanmaz haber sitemizde olacaktır.

Son dakika: Bakan Turhan: Ankara'daki tren kazasında 9 vatandaşımız hayatını kaybetti

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda kaza yaptı.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kaza yerindeki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada "3'ü makinist olmak üzere toplam 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 47 vatandaşımız da tedavi görmektedir" dedi.

İLK İHBARDAN 1 DAKİKA SONRA...

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi itfaiye birimine tren kazası ile ilgili saat 06.38’de ihbar geldiği öğrenildi. Çeşitli noktalardaki istasyonlardan toplam 55 İtfaiye personelinin 20 araçla birlikte 06.39’da olay yerine sevk edildiği belirtildi.

ULAŞTIRMA BAKANI: ŞU ANDA ENKAZ ALTINDA YARALI YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaza yerinde saat 10:00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş bunlardan biri de hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tren kazasının olduğu yerde yaptığı açıklamada, "Saat: 06:30'da Ankara Garı'ndan Konya'ya hareket eden trenimiz saat: 06:36 sularında Yenimahalle ilçemiz Motor İstasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile kafa kafa çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir. Kaza yerinde saat 10:00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş bunlardan biri de hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşmız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir. Olayın nedeni ile ilgili gerekli araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Ölen vatandaşlarımza Allahtan rahmet diliyorum. Hastanelerde tedavi görenlere de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Bakan Turhan, "Şu anda enkaz altında yaralı var mı?" sorusuna "yok" diye yanıt verdi.

Bakan Turhan, kaza ile ilgili incelemelerin devam ettiğini vurguladı.

BAKAN ERSOY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.Bakan Ersoy, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ankara'da yaşanan elim tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

YÜKSEK HIZLI TREN KAZASI NASIL OLDU

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Ankara’dan Konya’ya gitmek üzere, Yüksek Hızlı Tren Garı’ndan hareket eden yüksek hızlı tren, yaklaşık 4 dakika sonra Marşandiz İstasyonu’na geldiğinde yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpıştı. Hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtilen yüksek hızlı trenin iki vagonu raydan çıktı. Kazanın olduğu bölgede bulunan üst geçit de vagonların üzerine yıkıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi de yaralandı. Vagonlardan çıkarılan yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

YARALI YOLCU KAZAYI ANLATTI

Kazayı yaşayan yolculardan biri olayı şöyle anlattı:

"06.30 Konya trenine binmiştim. Tren daha hızlanmamıştı. Birden büyük bir sarsıntı yaşadık. 6. vagonda trenin raydan çıktığını fark ettik. Kapılar tamamen kilitlenmişti. Diğer vagona geçemedik. Birinci ve ikinci vagonların koparak ters döndüğünü, üzerine üst geçidin çöktüğünü gördük."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Ankara'da tüm tren seferleri iptal edildi, bilet paralarının yolculara iade edildiği açıklandı

HIZLI TREN HATTININ TAMAMI SİNALLİ

2017 yılı sonu itibariyle 11.395 km konvansiyonel hat ve 1.213 km yüksek hızlı hat olmak üzere toplam 12.608 km ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde tren işletmeciliği yapılıyor. Konvansiyonel hatların %30’u elektrikli ve %38’i sinyalli. Yüksek hızlı demiryolu hatlarının ise tamamı elektrikli ve sinyalli.