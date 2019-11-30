18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara Kalesi'nden düşen kişi yaralandı

Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düşen kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Kalesi'ndeki surlardan bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, 112 Acil Servis, UMKE ve itfaiye ekipleri, surların aşağısındaki kayalıklar üzerinde bulunan Berfin K'yı kurtmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Berfin K, ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Berfin K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İngiltere´de saldırı alarmı! Londra Köprüsü´nde silah sesleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İnsanlığın merkezinde Mevlana…

İnsanlığın merkezinde Mevlana…

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı mesajı

Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı mesajı

Oscar Söyleşileri 1 - Avustralya: Taylandlı sanatçıların diğer yüzü

Oscar Söyleşileri 1 - Avustralya: Taylandlı sanatçıların diğer yüzü

107 yıl sonra ilk ezan okundu

107 yıl sonra ilk ezan okundu

1800 yıllık ‘Paris’li sikke bulundu

1800 yıllık ‘Paris’li sikke bulundu

Pastırma sıcağı bitiyor

Pastırma sıcağı bitiyor
 

POPÜLER HABERLER

Polis peşlerinde! Şehir magandaları yine terör estirdi

Polis peşlerinde! Şehir magandaları yine terör estirdi

İşte 2019'un en iyi tarihi fotoğrafları! Türkiye'den de kare var

İşte 2019'un en iyi tarihi fotoğrafları! Türkiye'den de kare var

Nazilerin insanlar üzerinde gerçekleştirdiği korkunç deneyler

Nazilerin insanlar üzerinde gerçekleştirdiği korkunç deneyler

12 bin kilometreden vurabiliyor! 'Bu füzeyi hiçbir sistem durduramaz'

12 bin kilometreden vurabiliyor! 'Bu füzeyi hiçbir sistem durduramaz'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA