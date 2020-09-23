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  • Ankara Keçiören Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldıran 2 kişi gözaltına alındı
Güncel

Ankara Keçiören Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik yapılan eylemlerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 12:53
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