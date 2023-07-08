Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius şehrinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirecek. Zirve gündeminin ilk sıralarında Rusya-Ukrayna savaşı, NATO genişlemesi ve Kosova'daki gerginlik olacak. Bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede en dikkat çeken liderlerin başında geliyor.

ANKARA KRİTİK ROLDE

Türkiye'nin NATO'nun kritik önemdeki müttefiklerinden olması, Rusya-Ukrayna savaşında üstlendiği arabuluculuk rolü ve İsveç'in NATO üyeliği konuları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun olacak. Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vilnius'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman Şansölyesi Olaf Scholz, İngiliz Başbakanı Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin de iki liderin programlarında ayarlama yapılmaya çalışıldığı öğrenildi.

ATİNA İLE YENİ DÖNEM

Seçim sürecinden çıkan iki komşu ülke olan Türkiye ve Yunanistan yeni döneme pozitif ajanda ile giriyor. Yunanistan'ın terör yuvası Lavrion kampını dağıtması Ankara'da olumlu karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis iki ülkedeki seçimler sonrası ilk kez Vilnius'ta bir araya gelecek. Öte yandan Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde, Avrupa'nın 3 bölgesini kapsayan ve uygulanması yıllar alacak detaylı askeri bir planın onaylanması hedefleniyor.