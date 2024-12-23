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  • Ankara Mamak'ta patlama sesleri! Gecekondu alev topuna döndü
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Ankara Mamak'ta patlama sesleri! Gecekondu alev topuna döndü

Ankara'nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında gecekondudan gelen patlama sesleri paniğe neden oldu.

IHA23 Aralık 2024 Pazartesi 23:55 - Güncelleme:
Ankara Mamak'ta patlama sesleri! Gecekondu alev topuna döndü
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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Ekin Mahallesi 1615. Sokak'ta bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, gecekondu sakinleri kendilerini sokağa attı.

Evde art arda patlamalar yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri gecekondu çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

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