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Ankara merkezli 10 ilde 58 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Instagram isimli sosyal medya sitesinde üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları hileli yollarla ele geçirmek suretiyle haksız kazanç elde edip bu malvarlığı değerlerini akladıkları belirlenen 9'u organizatör toplam 58 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde yakalama ve gözaltı kararı verildi.

IHA8 Kasım 2022 Salı 10:29 - Güncelleme:
Ankara merkezli 10 ilde 58 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İnstagram isimli sosyal medya sitesinde üyelik kaydı bulunan gerçek kişilere ait hesapları hileli yollarla ele geçirmek suretiyle haksız kazanç elde edip bu malvarlığı değerlerini akladıkları belirlenen 9'u organizatör toplam 58 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde yakalama ve gözaltı kararı verildi.

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