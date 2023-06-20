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Güncel

FETÖ'ye yönelik komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2008'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA20 Haziran 2023 Salı 08:32 - Güncelleme:
FETÖ'ye yönelik komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 14 gözaltı kararı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.

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