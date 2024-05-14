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Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; 24 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

14 Mayıs 2024 Salı 08:28 - Güncelleme:
Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; 24 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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