Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; 24 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; 24 şüphelinin Ankara merkezli 14 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.