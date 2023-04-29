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Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı terör operasyonları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 10:14 - Güncelleme:
Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı terör operasyonları
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Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar bünyesinde terör örgütünün sözde 'Bağımsız Birleşik Kürdistan' hedefleri doğrultusunda 'ideolojik alan merkezi' yapılanmasına bağlı olarak faaliyetleri tespit edilen 49, FETÖ /PDY silahlı terör örgütünün menfaatleri doğrultusunda faaliyetleri deşifre edilen 4 şirket ile 3'ü bu şirketlerin sahibi, 2'si kurye olmak üzere toplam 54 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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