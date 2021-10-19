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Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA19 Ekim 2021 Salı 08:34 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 09:09
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Ankara merkezli iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamaya göre ilk operasyon örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları tespit edilen tamamı daha önce ilişiği kesilen 50 askeri öğrenciye yönelik yapıldı.

Ankara merkezli 18 ilde devam eden operasyon, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

İkinci operasyon ise örgütün mahrem imamlarına yönelik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, operasyonel hatlar aracılığıyla bazı yargı teşkilatı çalışanlarıyla irtibat kurarak örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen farklı meslek grubundaki 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı yapılan operasyon, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

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