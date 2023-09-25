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Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

IHA25 Eylül 2023 Pazartesi 08:14 - Güncelleme:
Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 25 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

  • FETÖ/PDY
  • gözaltı
  • kamu kurumları

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