31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6148
  • 6,3459
  • 255.265
  • 99.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı çıkarttığı 29 şüpheliden 13'ü, 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, 2013 yılında yapılan İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavı öncesinde, sınavda çıkacak soruların FETÖ/PDY mensuplarınca organize bir şekilde alınarak "hakim-savcı çalışma evlerinde" kalan ve sınava hazırlanan örgüt mensuplarına verildiğinin tespit edilmesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, sınav öncesi soru aldıkları veya verdikleri tespit edilen, aralarında örgütün mahrem imamları, aday hakimken ihraç edilen sivil ve askeri şüpheliler, aday hakim olarak bekleyenler, ihraç edilmiş subaylar ile faal olarak avukatlık mesleğini yapanların da bulunduğu 29 şüpheli hakkında terör örgütü üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçları kapsamında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara merkezli 17 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, Terörle Mücadele Şubesine getirilmeye başlandığı bildirildi.

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

İstanbul'da otogarda hava destekli operasyon: Giriş-çıkışlar kapatıldı

İstanbul'da otogarda hava destekli operasyon: Giriş-çıkışlar kapatıldı

Schalke'de Ozan Kabak şoku!

Schalke'de Ozan Kabak şoku!

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

'S-400'ler geliyor... Alalım mı, almayalım mı noktasında değiliz'

'S-400'ler geliyor... Alalım mı, almayalım mı noktasında değiliz'

Başkan Erdoğan'ın ziyareti Çin basınında yankı uyandırdı

Başkan Erdoğan'ın ziyareti Çin basınında yankı uyandırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler

Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler
 

POPÜLER HABERLER

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

24 saat nöbet tutuyorlar! Yoğun ilgi var

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal

Muhafazakar Blogger'ların tercihi! En iyi 9 tatil yeri

Muhafazakar Blogger'ların tercihi! En iyi 9 tatil yeri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA