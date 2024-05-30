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Ankara merkezli 21 ildeki dolandırıcılık operasyonunda suça konu varlıklara el konuldu

Ankara merkezli 21 ilde, 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım satım platformundan yüksek kar vaadiyle haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 127 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, suça konu olabilecek taşınmaz, araç, banka hesabı, şirket ve kooperatif hissesi ile kripto varlığa mahkeme kararıyla el konulduğu bildirildi.

AA30 Mayıs 2024 Perşembe 15:43 - Güncelleme:
Ankara merkezli 21 ildeki dolandırıcılık operasyonunda suça konu varlıklara el konuldu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Bürosunca, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden, yüksek kar vaadiyle haksız kazanç temin ettiği iddia edilen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek ve üye olmak," "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 152 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 21 ilde yapılan operasyonda 127 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçuna ve kazanç müsaderesine konu olabilecek çok sayıda taşınmaz, araç, banka hesabı, şirket ve kooperatif hissesi ile kripto varlığa mahkeme kararıyla el konuldu.

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