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Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

IHA11 Temmuz 2023 Salı 09:40 - Güncelleme:
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılınca yürütülmekte olan 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 10 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

BİR OPERASYON DAHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavda başarılı olan ve atamaları yapılan 20 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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