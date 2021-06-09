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Ankara merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon

Ankara merkezli 3 ilde, esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları, uyuşturucu ticareti, tefe ve silah ticareti eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen liderliğini U.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 30 şüpheli yakalandı.

AA09 Haziran 2021 Çarşamba 10:53 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 11:37
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Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde emlak, oto galeri ve kafe işletmeciliği adı altında elebaşılığını U.T'nin yaptığı suç örgütünün, bölgedeki esnafı baskıyla korkutup sindirdiğini tespit etti.

Polis, haraç, tefecilik, silahla yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarını işlediği iddia edilen suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara, İstanbul ve Düzce'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 47 adreste yapılan aramalarda, 14 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 335 farklı çaplarda fişek, 80 dolu av tüfeği fişeği, tabanca imalatında kullanılan çok sayıda silah parçası ve silah kalıpları, uyuşturucu madde, çok sayıda mağdur vatandaşa ait çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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