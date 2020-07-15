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Ankara merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 60 kişi hakkında gözaltı kararı var

Ankara merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 35 şüpheli yakalandı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:09 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:13
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli şahıs hakkında 15/07/2020 tarihi itibari ile gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 35 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir. 

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