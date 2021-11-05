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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri 'mahrem' yapılanmasında 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

DHA5 Kasım 2021 Cuma 09:00 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 09:09
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 8 şüpheli tespit edildi. 1'i emekli, 1'i ihraç 2 albay, 1 ihraç üsteğmen, 1'i görevde 5 astsubay olmak üzere 8 şüphelinin görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullarak, sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haklarında örgüt mensubu olduklarına ilişkin ifadeler bulunduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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