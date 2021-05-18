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Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu baskını

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA18 Mayıs 2021 Salı 14:03 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 14:03
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Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 3 aylık çalışma sonucu, Ankara merkezli Bursa, Eskişehir ve Kırşehir illerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik köpeği 'Bena' ve 'Avcı' ile yapılan aramada, 192,77 gram bonzai ve eroin, 56 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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