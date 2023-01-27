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FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

IHA27 Ocak 2023 Cuma 08:37 - Güncelleme:
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem sorumlularıyla operasyonel irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama gibi çeşitli deliller elde edilen 4'ü görevde, 6'sı ihraç, 2'si istifa olmak üzere toplam 12 şüpheli Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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