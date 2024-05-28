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Ankara merkezli 6 ilde FETÖ/PDY soruşturması! 8 gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara merkezli 6 ilde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

IHA28 Mayıs 2024 Salı 10:06 - Güncelleme:
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ/PDY soruşturması! 8 gözaltı kararı verildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınavlarında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildi. Ankara merkezli 6 ilde sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

  • Ankara merkezli operasyon
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