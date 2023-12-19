İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0699
  • EURO
    31,7881
  • ALTIN
    1891.89
  • BIST100
    7790.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Ankara merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü adına ekonomik/mali alan yapılanmasına bağlı olarak; 33 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınmalarına kararı verildi.

IHA19 Aralık 2023 Salı 08:47 - Güncelleme:
Ankara merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü adına ekonomik/mali alan yapılanmasına bağlı olarak; banka hesap hareketleri ve MASAK analiz raporları, tanık beyanları, yürütülen soruşturmalar kapsamındaki dijital inceleme sonuçları, HTS analiz raporlarına göre gerek terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de daha önce etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ederek örgütsel faaliyette bulunduklarına dair deliller elde edilen 33 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet ve Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçlarından 19 Aralık 2023 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

  • DEAŞ operasyonu
  • gözaltı
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.