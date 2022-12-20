İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2022 Salı / 27 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6533
  • EURO
    19,7677
  • ALTIN
    1072.91
  • BIST100
    5391.91
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Güncel

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 04/04/2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

IHA20 Aralık 2022 Salı 09:04 - Güncelleme:
Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 04/04/2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.