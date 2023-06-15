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Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 27 şüpheliden 25'i yakalandı.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 19:44 - Güncelleme:
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 6'sı görevde, biri istifa eden kamu ve 20'si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 27 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 25 şüpheli yakalanırken, bunlardan 11'i etkin pişmanlıktan faydalandı.

Bu kapsamda söz konusu şüpheliler, örgütle irtibat ve iltisakı olan 125 kişiyi teşhis etti. Teşhis edilenlerden 14'ünün işlem kaydı bulunmadığı ve halen kamuda aktif olarak görev yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediliyor.

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