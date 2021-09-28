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Güncel

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturmada 13, emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 13 olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.

28 Eylül 2021 Salı 08:46 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 08:46
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY'nin savunma sanayi alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturmada 13, emniyet mahrem yapılanması soruşturmasında 13 olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.

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