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Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde; 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

IHA17 Ocak 2023 Salı 09:04 - Güncelleme:
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına operasyon
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde; örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma kaydı bulunan, haklarında sınav sorularını aldıklarına, ön mülakat yaparak mülakat provası yaptıklarına dair beyanlar bulunan, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 8 kişi, 2015 yılında örgütün çalışma evlerinde kalan ve sınav sorularının dağıtıldığı evde bulunan 3 kişi, soruları dağıtan 1 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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