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Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2013 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

AA18 Ekim 2022 Salı 09:06 - Güncelleme:
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılı JANA soruşturması kapsamında FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu şekilde sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen 7 askeri personel ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 sivil şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

  • Jandarma Astsubay Sınavı
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