Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2013 yılı JANA soruşturması kapsamında FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu şekilde sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen 7 askeri personel ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 sivil şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.