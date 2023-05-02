İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2023 Salı / 12 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4583
  • EURO
    21,4289
  • ALTIN
    1241.11
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Güncel

Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

IHA2 Mayıs 2023 Salı 08:30 - Güncelleme:
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
ABONE OL

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün adalet teşkilatı yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyelerinin kamu kurumlarına yerleştirilmesini sağladıkları tespit edilen 5'i görevde, 1'i ihraç ve 8 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi. 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.